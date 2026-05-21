Компаний с индийским участием в России лишь 1,6% от числа иностранных

С 2022 г. число компаний в России с учредителями из Индии выросло в 3 раза до более чем 1000. Но их доля, несмотря на то что торговля России и Индии на втором месте после торговли России с Китаем, составляет всего лишь 1,6% от числа фирм с иноучастием. Доля компаний с китайским участием при этом составляет 22%. Выручка компаний с индийским участием растет все последние пять лет, почти удвоилась и колеблется в 2025 г. около 200 млрд руб. ($2,8 млн), но это почти вдвое меньше, чем, например у компаний с турецким участием, и в 13 раз меньше, чем с китайским, будучи в 30 раз меньше товарооборота России с Индией. Об этом говорят подсчеты «Ведомостей» на основе данных СПАРК и сервиса проверки контрагентов Rusprofile на основе данных ФНС.