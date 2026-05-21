Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS226,6+0,31%CNY Бирж.10,46+1,06%IMOEX2 640,32-0,87%RTSI1 172,3-0,39%RGBI119,34+0,12%RGBITR783,14+0,15%
Главная / Экономика /

Компаний с индийским участием в России лишь 1,6% от числа иностранных

Их выручка в 30 раз меньше товарооборота с Индией
Илья Лакстыгал
Чай и кофе по-прежнему являются важной частью индийского экспорта в Россию
Чай и кофе по-прежнему являются важной частью индийского экспорта в Россию / Михаил Воскресенский / РИА Новости / Автор /Ведомости

С 2022 г. число компаний в России с учредителями из Индии выросло в 3 раза до более чем 1000. Но их доля, несмотря на то что торговля России и Индии на втором месте после торговли России с Китаем, составляет всего лишь 1,6% от числа фирм с иноучастием. Доля компаний с китайским участием при этом составляет 22%. Выручка компаний с индийским участием растет все последние пять лет, почти удвоилась и колеблется в 2025 г. около 200 млрд руб. ($2,8 млн), но это почти вдвое меньше, чем, например у компаний с турецким участием, и в 13 раз меньше, чем с китайским, будучи в 30 раз меньше товарооборота России с Индией. Об этом говорят подсчеты «Ведомостей» на основе данных СПАРК и сервиса проверки контрагентов Rusprofile на основе данных ФНС.

Согласно подсчетам Rusprofile, на конец 2021 г. компаний с индийским участием было зарегистрировано 312 (из них действующих в настоящее время – 157). Их доля среди всех компаний с иноучастием была тогда 0,8%. А на середину мая 2025 г. число таких компаний достигло 1055. Доля среди всех компаний с иностранным участием составила 1,6%. По подсчетам «Ведомостей», компаний с индийским участием на май 2025 г. зарегистрировано 1250.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте