Шойгу: Россия надеется на развитие сотрудничества с Ираком в военной сфере
Россия рассчитывает, что военно-техническое сотрудничество страны с Ираком будет развиваться. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Касемом Араджи, которая прошла на полях международного форума по безопасности.
«Рассчитываем на дальнейшее развитие традиционно дружественных российско-иракских отношений, в том числе в военном и военно-техническом сотрудничестве», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
Араджи подчеркнул, что правительство Ирака также стремится к развитию отношений с Россией во всех сферах и секторах. В частности, он отметил взаимодействие стран в рамках обмена информацией в сфере борьбы с терроризмом.
11 апреля президент РФ Владимир Путин направил поздравление Низару Амиди по случаю его избрания на пост президента Ирака. Российский лидер пожелал иракскому коллеге успехов на высоком посту и выразил надежду, что его политика будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений.
В этот день парламент Ирака избрал Амиди президентом, за него было отдано 227 голосов. Его соперник, депутат Мутана Амин Надер, смог получить всего 15 голосов.