Парламент Венгрии остановил выход страны из МУС
Парламент Венгрии нового созыва одобрил законопроект о сохранении членства страны в Международном уголовном суде (МУС), тем самым остановив процесс выхода из организации. Об этом сообщает Reuters.
Решение отменяет курс прежнего правительства Виктора Орбана, которое в 2025 г. инициировало выход страны из суда.
23 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что правительство Венгрии отзывает намерение выйти из МУС. В апреле он заявлял, что арестовал бы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, поскольку тот находится в розыске суда.
Новый премьер также сообщил, что намерен остановить процесс выхода Венгрии из МУС ко 2 июня – дате, когда истекает год с момента подачи уведомления о выходе.