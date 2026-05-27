Парламент Венгрии остановил выход страны из МУС

23 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что правительство Венгрии отзывает намерение выйти из МУС. В апреле он заявлял, что арестовал бы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, поскольку тот находится в розыске суда.