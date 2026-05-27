Парламент Венгрии остановил выход страны из МУС

Парламент Венгрии нового созыва одобрил законопроект о сохранении членства страны в Международном уголовном суде (МУС), тем самым остановив процесс выхода из организации. Об этом сообщает Reuters.

Решение отменяет курс прежнего правительства Виктора Орбана, которое в 2025 г. инициировало выход страны из суда.

23 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что правительство Венгрии отзывает намерение выйти из МУС. В апреле он заявлял, что арестовал бы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, поскольку тот находится в розыске суда.

Новый премьер также сообщил, что намерен остановить процесс выхода Венгрии из МУС ко 2 июня – дате, когда истекает год с момента подачи уведомления о выходе.

