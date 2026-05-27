Яна Лантратова рассказала, за что ее внесли в базу «Миротворца»

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что ее имя внесли в «расстрельный список» украинского экстремистского сайта «Миротворец» за просьбу предоставить гуманитарный коридор для вывоза детей из Донбасса в 2014 г. Об этом она заявила на Международном форуме по безопасности, который проходит в Московской области.