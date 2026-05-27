Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,477+0,07%RGSS0,187-1,17%MRKS0,481-0,31%IMOEX2 591,4+0,43%RTSI1 151,38+1,52%RGBI118,89+0,01%RGBITR781,89+0,04%
Главная / Политика /

Яна Лантратова рассказала, за что ее внесли в базу «Миротворца»

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что ее имя внесли в «расстрельный список» украинского экстремистского сайта «Миротворец» за просьбу предоставить гуманитарный коридор для вывоза детей из Донбасса в 2014 г. Об этом она заявила на Международном форуме по безопасности, который проходит в Московской области.

«В ответ на молчание я обратилась к международной общественности, и тогда меня поддержало 19 стран мира – это депутаты Европарламента, лидеры крупных НКО и профессорский состав вузов», – сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).

Лантратова добавила, что после этого Украина включила ее в список «Миротворца» и возбудила уголовные дела за «спонсирование терроризма», которым Киев назвал поставку подгузников и молочных смесей детям. Она рассказала, что ей с волонтерами удалось помочь почти 3000 детей и их матерям, 128 раненым и больным несовершеннолетним.

25 мая в базу данных «Миротворца» внесли девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, по которому ВСУ нанесли удар дронами 22 мая. «Миротворец» обвиняет их в публичной поддержке России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её