Яна Лантратова рассказала, за что ее внесли в базу «Миротворца»
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что ее имя внесли в «расстрельный список» украинского экстремистского сайта «Миротворец» за просьбу предоставить гуманитарный коридор для вывоза детей из Донбасса в 2014 г. Об этом она заявила на Международном форуме по безопасности, который проходит в Московской области.
«В ответ на молчание я обратилась к международной общественности, и тогда меня поддержало 19 стран мира – это депутаты Европарламента, лидеры крупных НКО и профессорский состав вузов», – сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).
Лантратова добавила, что после этого Украина включила ее в список «Миротворца» и возбудила уголовные дела за «спонсирование терроризма», которым Киев назвал поставку подгузников и молочных смесей детям. Она рассказала, что ей с волонтерами удалось помочь почти 3000 детей и их матерям, 128 раненым и больным несовершеннолетним.
25 мая в базу данных «Миротворца» внесли девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, по которому ВСУ нанесли удар дронами 22 мая. «Миротворец» обвиняет их в публичной поддержке России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.