Сотрудников колледжа в Старобельске внесли в базу «Миротворца»

«Миротворец» – это экстремистский ресурс, внесенный в перечень запрещенных на территории РФ. В мае 2024 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сайт является планом-картой уничтожения упомянутых на нем людей. Она напомнила, что военкор Семен Еремин, а также журналисты Дарья Дугина и Владлен Татарский, чьи данные находились в базе, были убиты. Причиной для внесения персональных данных часто становятся поездки в Крым или Донбасс, высказывания в поддержку России или посещение мероприятий в РФ. Ранее «Миротворец» уже публиковал данные несовершеннолетних, включая детей от четырех лет.