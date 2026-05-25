Сотрудников колледжа в Старобельске внесли в базу «Миротворца»
Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, по которому ВСУ нанесли удар дронами, внесены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», сообщает «РИА Новости».
В списке значатся замдиректора по учебно-производственной работе Наталья Цыганок, замдиректора по учебной работе Ольга Хохуля, замдиректора по административно-хозяйственной части Ирина Рынкова, советник директора по воспитанию Вадим Какация, методист Виктория Головина, начальник штаба ГО Роман Куличенко, инженер по охране труда Людмила Гладчук, педагог-организатор Денис Диденко, социальный педагог Ирина Несмешная, а также педагог-психолог Елизавета Щербакова.
«Миротворец» обвиняет их в публичной поддержке России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Накануне в базу «Миротворца» был внесен новый замминистра обороны России Виталий Шулика. Ранее в базу попадали Мария Певчих
Украинские БПЛА в ночь на 22 мая нанесли удар по административному зданию и общежитию колледжа. По последним данным, число погибших достигло 21 человек, пострадали 63. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации призвал мировое сообщество осудить теракт в учебном заведении, подчеркнув, что рядом с колледжем не было никаких военных объектов, а в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
«Миротворец» – это экстремистский ресурс, внесенный в перечень запрещенных на территории РФ. В мае 2024 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сайт является планом-картой уничтожения упомянутых на нем людей. Она напомнила, что военкор Семен Еремин, а также журналисты Дарья Дугина и Владлен Татарский, чьи данные находились в базе, были убиты. Причиной для внесения персональных данных часто становятся поездки в Крым или Донбасс, высказывания в поддержку России или посещение мероприятий в РФ. Ранее «Миротворец» уже публиковал данные несовершеннолетних, включая детей от четырех лет.