Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTKM51,85-1,22%CNY Бирж.10,607+0,73%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI119-0,28%RGBITR782,17-0,17%
Главная / Общество /

Сотрудников колледжа в Старобельске внесли в базу «Миротворца»

Ведомости

Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, по которому ВСУ нанесли удар дронами, внесены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», сообщает «РИА Новости».

В списке значатся замдиректора по учебно-производственной работе Наталья Цыганок, замдиректора по учебной работе Ольга Хохуля, замдиректора по административно-хозяйственной части Ирина Рынкова, советник директора по воспитанию Вадим Какация, методист Виктория Головина, начальник штаба ГО Роман Куличенко, инженер по охране труда Людмила Гладчук, педагог-организатор Денис Диденко, социальный педагог Ирина Несмешная, а также педагог-психолог Елизавета Щербакова.

«Миротворец» обвиняет их в публичной поддержке России, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Накануне в базу «Миротворца» был внесен новый замминистра обороны России Виталий Шулика. Ранее в базу попадали Мария Певчих (считается в России иноагентом), пятилетний ребенок из России, фигуристка Евгения Медведева, глава Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков и другие общественные и спортивные деятели. Все они обвиняются авторами ресурса в поддержке России или покушении на территориальную целостность Украины.

Украинские БПЛА в ночь на 22 мая нанесли удар по административному зданию и общежитию колледжа. По последним данным, число погибших достигло 21 человек, пострадали 63. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации призвал мировое сообщество осудить теракт в учебном заведении, подчеркнув, что рядом с колледжем не было никаких военных объектов, а в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

«Миротворец» – это экстремистский ресурс, внесенный в перечень запрещенных на территории РФ. В мае 2024 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сайт является планом-картой уничтожения упомянутых на нем людей. Она напомнила, что военкор Семен Еремин, а также журналисты Дарья Дугина и Владлен Татарский, чьи данные находились в базе, были убиты. Причиной для внесения персональных данных часто становятся поездки в Крым или Донбасс, высказывания в поддержку России или посещение мероприятий в РФ. Ранее «Миротворец» уже публиковал данные несовершеннолетних, включая детей от четырех лет.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте