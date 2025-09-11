Пятилетний ребенок из России появился в базе украинского реестра «Миротворец»

В реестре находятся данные уже многих несовершеннолетних россиян от четырех до 17 лет. В начале августа в него внесли 16-летнего и 17-летнего подростков. Там опубликовали в том числе их места жительства и соцсети. Оба несовершеннолетних учатся в российских образовательных учреждениях.