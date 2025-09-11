Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Пятилетний ребенок из России появился в базе украинского реестра «Миротворец»

Ведомости

Россиянина 2020 года рождения (в мае ему исполнилось пять лет) внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС. Несовершеннолетний якобы осуществил «сознательное нарушение государственной границы» Украины.

По данным агентства, личные данные ребенка попали в реестр 11 сентября. Он, считают на Украине, совершил покушение на территориальную целостность и суверенитет республики. Из-за таких же «нарушений» в базе оказалось еще нескольких 11-летних детей.

В реестре находятся данные уже многих несовершеннолетних россиян от четырех до 17 лет. В начале августа в него внесли 16-летнего и 17-летнего подростков. Там опубликовали в том числе их места жительства и соцсети. Оба несовершеннолетних учатся в российских образовательных учреждениях.

Еще в 2021 г. в базе появились личные данные 12-летней девочки, журналистки из ЛНР Фаины Савенковой. Она выступила с видеообращением к Совбезу ООН и попросила «остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе».

