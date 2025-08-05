Двоих несовершеннолетних россиян внесли в базу «Миротворца»

Агентство напомнило, что в 2021 г. в базе появились личные данные 12-летней девочки, журналистки из ЛНР Фаины Савенковой. Она выступила с видеообращением к Совбезу ООН и попросила «остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе».