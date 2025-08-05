Двоих несовершеннолетних россиян внесли в базу «Миротворца»
16-летний и 17-летний подростки из России оказались в базе «Миротворца», передает «РИА Новости».
Без их согласия на Украине опубликовали их персональные данные, в том числе место жительства и соцсети. Оба несовершеннолетних учатся в российских образовательных учреждениях.
Агентство напомнило, что в 2021 г. в базе появились личные данные 12-летней девочки, журналистки из ЛНР Фаины Савенковой. Она выступила с видеообращением к Совбезу ООН и попросила «остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе».
«Миротворец» известен публикациями персональных данных журналистов, ополченцев Донбасса и других лиц. В ОБСЕ и МИД РФ многократно критиковали этот реестр, называя его действия угрозой безопасности. В России доступ на сайт заблокирован по решению суда.