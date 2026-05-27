В СКР сообщили о гибели более 7600 мирных жителей в результате агрессии Украины
В результате агрессии Украины погибли более 7600 мирных жителей, в том числе 240 несовершеннолетних, более 22 000 человек, включая 1225 детей, получили ранения. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко на круглом столе «Военные преступления киевского режима», который прошел в рамках Международного форума по безопасности.
По данным СКР, с 2014 г. возбуждено 9824 уголовных дела, связанных с действиями украинских вооруженных формирований. Расследования ведутся по статьям о геноциде, терроризме, применении запрещенных средств и методов ведения войны, убийствах и другим преступлениям. Ущерб историческим регионам России оценивается в 560 млрд руб., приграничным и тыловым субъектам – более чем в 148 млрд руб.
По словам представителя ведомства, к уголовной ответственности заочно привлекаются ряд высокопоставленных украинских военных руководителей, в том числе глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (бывший глава военной разведки) и командующий украинскими беспилотными войсками Роберт Бровди. На основании материалов Следственного комитета уже осуждены 1145 украинских военнослужащих и участников вооруженных формирований.
Участникам форума также продемонстрировали фото- и видеоматериалы, касающиеся различных эпизодов конфликта, включая обстрелы гражданских объектов и атаки на объекты инфраструктуры.
Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено удару по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. По данным, озвученным на форуме, в результате атаки погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Участники круглого стола назвали произошедшее террористическим актом и подчеркнули необходимость дальнейшего расследования обстоятельств инцидента.
В СКР заявили, что работа по сбору и документировании материалов, связанных с преступлениями в зоне конфликта, будет продолжена для последующего привлечения виновных к ответственности.
26 мая посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в результате удара ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске (ЛНР) пострадали 65 мирных жителей, погиб 21 учащийся. Среди раненых оказались 42 студента в возрасте 15-22 года и двое сотрудников техникума.