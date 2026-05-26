В России за неделю от ударов ВСУ погибли более 50 мирных жителей
За неделю с 18 по 24 мая от ударов ВСУ по российским регионам пострадали не менее 250 мирных жителей, что стало максимальным недельным показателем с начала 2026 г. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его данным, погиб 51 человек, в том числе один ребенок. Самой масштабной трагедией за неделю Мирошник назвал атаку на Старобельский педагогический колледж. По его словам, в результате удара пострадали 65 мирных жителей, погиб 21 учащийся. Среди 44 раненых, по данным дипломата, 42 студента и двое сотрудников колледжа. Возраст учащихся составил от 15 до 22 лет.
Как отметил Мирошник, число ударов по гражданской инфраструктуре увеличилось не только в районах, прилегающих к линии боевого соприкосновения, но и в регионах, удаленных от зоны спецоперации. По его словам, атаки затронули не менее 23 российских субъектов.
«Всего же по гражданским объектам на российской территории украинские вооруженные формирования выпустили не менее 4317 боеприпасов», – пояснил Мирошник.
25 мая в МИД РФ заявили о подготовке «последовательных и системных» ударов по объектам в Киеве в ответ на события в Старобельске. Ведомство сообщало, что целями могут стать предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений и командные пункты. МИД также рекомендовал сотрудникам дипломатических миссий и международных организаций покинуть Киев и призвал жителей украинской столицы избегать объектов военной и административной инфраструктуры.