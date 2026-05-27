Япония заявила о планах усилить оборону северных территорий

Ведомости

Япония усиливает внимание к обороне северных территорий на фоне якобы растущей военной активности России на Дальнем Востоке. Об этом заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, передает South China Morning Post (SCMP).

Он заявил, что действия Москвы вызывают «серьезную обеспокоенность» Токио, особенно на фоне стратегического сотрудничества России с Китаем. «Даже несмотря на рост важности укрепления обороны юго-западных регионов, Хоккайдо остается жизненно важным регионом, и необходимо продолжать поддерживать здесь безупречную систему обороны», – сказал Коидзуми.

11 мая генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сообщил, что правительство Японии сейчас не имеет каких-либо конкретных планов по осуществлению контактов с Россией по линии МИДа, включая проведение встречи между главами внешнеполитических ведомств.

В середине мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва не инициировала встреч с Японией для возобновления диалога и не получала предложений от Токио. Это заявление было реакцией на сообщения японского правительства о якобы «зондировании возможностей» со стороны Москвы. Захарова подчеркнула, что с февраля 2022 г. Япония поддержала санкции против РФ и теперь должна сделать первый шаг к восстановлению отношений.

