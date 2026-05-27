Япония заявила о планах усилить оборону северных территорий

В середине мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва не инициировала встреч с Японией для возобновления диалога и не получала предложений от Токио. Это заявление было реакцией на сообщения японского правительства о якобы «зондировании возможностей» со стороны Москвы. Захарова подчеркнула, что с февраля 2022 г. Япония поддержала санкции против РФ и теперь должна сделать первый шаг к восстановлению отношений.