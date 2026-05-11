CNY Бирж.10,909-0,14%BLNG10,5+0,29%BISVP10,42+0,29%IMOEX2 655,1+2,21%RTSI1 125,77+2,2%RGBI119,58+0,24%RGBITR782,53+0,33%
Главная / Политика /

В Токио заявили об отсутствии планов по контактам с МИД РФ

Ведомости

Правительство Японии сейчас не имеет каких-либо конкретных планов по осуществлению контактов с Россией по линии МИД, включая проведение встречи между главами внешнеполитических ведомств, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

«Каких-либо конкретных планов по осуществлению контактов по линии МИД, включая обозначенный вами, нет», – ответил он на просьбу прокомментировать слова депутата Мунэо Судзуки (цитата по ТАСС).

При этом Кихара в очередной раз подчеркнул, что для Японии остается важным поддержание контактов с Россией как с соседним государством.

Судзуки по итогам встречи с замглавы МИД РФ Андреем Руденко сообщил, что стороны допускают возможность проведения встречи глав МИД на полях саммита АСЕАН в Маниле в июле, если японская сторона запросит такую встречу.

