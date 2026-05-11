В Токио заявили об отсутствии планов по контактам с МИД РФ
Правительство Японии сейчас не имеет каких-либо конкретных планов по осуществлению контактов с Россией по линии МИД, включая проведение встречи между главами внешнеполитических ведомств, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
«Каких-либо конкретных планов по осуществлению контактов по линии МИД, включая обозначенный вами, нет», – ответил он на просьбу прокомментировать слова депутата Мунэо Судзуки (цитата по ТАСС).
При этом Кихара в очередной раз подчеркнул, что для Японии остается важным поддержание контактов с Россией как с соседним государством.
Судзуки по итогам встречи с замглавы МИД РФ Андреем Руденко сообщил, что стороны допускают возможность проведения встречи глав МИД на полях саммита АСЕАН в Маниле в июле, если японская сторона запросит такую встречу.