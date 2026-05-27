ВСУ атаковали дронами гимназию в Сватове

ВСУ атаковали дронами гимназию в СватовеВ момент атаки там не было детей
ВСУ нанесли удар беспилотником по гимназии № 7 в городе Сватово Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Max.
По его словам, удар пришелся по кровле здания. В момент атаки детей в гимназии не было.
Также в Сватове беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате погиб 51-летний мужчина, еще два человека получили ранения. Кроме того, в Северодонецке ранения получили три человека после удара по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сотрудники Следственного комитета России фиксируют последствия атак, заявил Пасечник.
22 мая украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Число погибших составило 21 человек, пострадавших – 63. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.