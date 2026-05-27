Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON4 048+1,58%CNY Бирж.10,475+0,06%IMOEX2 590,24+0,39%RTSI1 150,87+1,47%RGBI118,91+0,03%RGBITR781,97+0,05%
Главная / Политика /

ВСУ атаковали дронами гимназию в Сватове

В момент атаки там не было детей
Ведомости

ВСУ нанесли удар беспилотником по гимназии № 7 в городе Сватово Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Max.

По его словам, удар пришелся по кровле здания. В момент атаки детей в гимназии не было.

Также в Сватове беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате погиб 51-летний мужчина, еще два человека получили ранения. Кроме того, в Северодонецке ранения получили три человека после удара по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сотрудники Следственного комитета России фиксируют последствия атак, заявил Пасечник.

22 мая украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Число погибших составило 21 человек, пострадавших – 63. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте