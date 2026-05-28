Bild: в Германии опасаются притока украинских беженцев из Польши
Льготы для украинцев в Польше сокращаются. В связи с этим Германия опасается притока украинских беженцев в страну, пишет Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности.
Согласно отчету, было принято решение о сокращении льгот для граждан Украины, проживающих в Польше. При этом новые положения в первую очередь направлены на приравнивание украинцев «к гражданам третьих стран». В материале указано, что, другими словами, украинцы «теряют свои права».
В последнее время Варшава усилила давление на почти 1 млн проживающих в стране украинцев (960 000 на май 2026 г.). С марта 2026 г. граждане Украины получают значительно меньше социальных пособий, чем раньше. Субсидии на жилье, питание и специализированное медобслуживание теперь доступны только «особо уязвимым» лицам. К этой категории относятся несовершеннолетние, жертвы пыток или изнасилований и работающие лица. По данным Bild, 4,4 млн украинцев имеют «временный защитный статус» в Евросоюзе (ЕС). Это означает, что они могут работать, получать социальные пособия и посещать врача, не подавая заявление на убежище. С момента начала украинского конфликта в 2022 г. 1,35 млн украинцев получили убежище в Германии.
В мае 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что проблема украинских беженцев становится все опаснее для Европы и может перерасти в новый миграционный кризис. Он отмечал, что если в странах ЕС начнут принимать решения о передаче киевскому режиму граждан Украины призывного возраста, там вспыхнут беспорядки, организуемые украинцами, «не желающими идти на верную смерть ради сохранения личной власти [президента Украины Владимира] Зеленского и кучки олигархов».