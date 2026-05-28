Bild: в Германии опасаются притока украинских беженцев из Польши

В последнее время Варшава усилила давление на почти 1 млн проживающих в стране украинцев (960 000 на май 2026 г.). С марта 2026 г. граждане Украины получают значительно меньше социальных пособий, чем раньше. Субсидии на жилье, питание и специализированное медобслуживание теперь доступны только «особо уязвимым» лицам. К этой категории относятся несовершеннолетние, жертвы пыток или изнасилований и работающие лица. По данным Bild, 4,4 млн украинцев имеют «временный защитный статус» в Евросоюзе (ЕС). Это означает, что они могут работать, получать социальные пособия и посещать врача, не подавая заявление на убежище. С момента начала украинского конфликта в 2022 г. 1,35 млн украинцев получили убежище в Германии.