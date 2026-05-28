Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,455-0,19%MGTS1 328+1,22%VEON-RX58+1,05%IMOEX2 596,53+0,24%RTSI1 153,67+0,24%RGBI119,02+0,11%RGBITR782,94+0,13%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Токаев заявил об отсутствии спорных вопросов между РФ и Казахстаном

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что между Россией и Казахстаном не существует каких-либо разногласий.

«Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов. Присутствует позитивная динамика. Мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями, проектами», – заявил Токаев в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что Астана и Москва взаимодействуют практически по всем вопросам международной повестки. Казахстанский лидер назвал прошедшие переговоры в узком формате «достаточно успешными», на них стороны «подтвердили взаимные нацеленности на укрепление многопланового партнерства».

Особое внимание Токаев уделил значению самого визита: «Рассматриваю данный визит как подтверждение особых отношений между нашими государствами в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Для Казахстана дружеские и близкие отношения с Россией представляют первостепенную важность».

Зачем Владимир Путин посетит Казахстан

Политика / Международные новости

Утром 28 мая во Дворце независимости в Астане начались переговоры Путина и Токаева в расширенном формате. Российскую делегацию также представляют вице-премьер Алексей Оверчук, девять федеральных министров (глава МИДа Сергей Лавров, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр спорта Михаил Дегтярев, министр цифрового развития Максут Шадаев), глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также главы «Росатома», «Роскосмоса», РЖД и ВТБ.

Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут 16 документов, включая совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.

Помимо двусторонней повестки Путин в Астане примет участие в V Евразийском экономическом форуме (28 мая) и заседании Высшего евразийского экономического совета (29 мая).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь