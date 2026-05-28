Токаев заявил об отсутствии спорных вопросов между РФ и Казахстаном
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что между Россией и Казахстаном не существует каких-либо разногласий.
«Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов. Присутствует позитивная динамика. Мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями, проектами», – заявил Токаев в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что Астана и Москва взаимодействуют практически по всем вопросам международной повестки. Казахстанский лидер назвал прошедшие переговоры в узком формате «достаточно успешными», на них стороны «подтвердили взаимные нацеленности на укрепление многопланового партнерства».
Особое внимание Токаев уделил значению самого визита: «Рассматриваю данный визит как подтверждение особых отношений между нашими государствами в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Для Казахстана дружеские и близкие отношения с Россией представляют первостепенную важность».
Утром 28 мая во Дворце независимости в Астане начались переговоры Путина и Токаева в расширенном формате. Российскую делегацию также представляют вице-премьер Алексей Оверчук, девять федеральных министров (глава МИДа Сергей Лавров, министр природных ресурсов Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр спорта Михаил Дегтярев, министр цифрового развития Максут Шадаев), глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также главы «Росатома», «Роскосмоса», РЖД и ВТБ.
Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут 16 документов, включая совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.
Помимо двусторонней повестки Путин в Астане примет участие в V Евразийском экономическом форуме (28 мая) и заседании Высшего евразийского экономического совета (29 мая).