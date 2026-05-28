Латвия начала устанавливать рядом с российской границей «зубы дракона»

В конце августа 2025 г. Литва установила «зубы дракона» на неиспользуемых контрольно-пропускных пунктах (КПП) с Россией и Белоруссией. Меры коснулись КПП «Шумскас», «Лаворишкес», «Латежерис» и «Райгардас» на границе с Белоруссией и «Рамонишкяй» на границе с Россией. Военнослужащие также установили заграждения в непосредственной доступности у действующих КПП, чтобы при необходимости быстро использовать их.