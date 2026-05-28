Латвия начала устанавливать рядом с российской границей «зубы дракона»
На отчужденных территориях в Латвии вдоль границы с Россией начали устанавливать так называемые «зубы дракона» – противомобильные заграждения. Установкой занимаются национальные вооруженные силы страны, сообщает LSM.
Заграждения ставятся в три ряда шириной около 10 м. Они устанавливаются, чтобы не допустить передвижения военной техники через границу. Вес каждого «зуба дракона» – около 1,5 т. Зазоры между «зубами» минимальны, чтобы не дать технике возможность проехать насквозь.
Ранее земельные участки были изъяты для нужд государственной обороны. По данным гостелерадио, идет речь об инфраструктуре Балтийской линии обороны, которая строится у пограничной линии, в том числе на бывших частных владениях. Ускорению работ способствовало принятие закона о создании противомобильной инфраструктуры. По словам офицера проекта Балтийской линии обороны полковника Андриса Риекстса, «если что-то действительно произойдет, важно иметь возможность уничтожить противника здесь».
В конце августа 2025 г. Литва установила «зубы дракона» на неиспользуемых контрольно-пропускных пунктах (КПП) с Россией и Белоруссией. Меры коснулись КПП «Шумскас», «Лаворишкес», «Латежерис» и «Райгардас» на границе с Белоруссией и «Рамонишкяй» на границе с Россией. Военнослужащие также установили заграждения в непосредственной доступности у действующих КПП, чтобы при необходимости быстро использовать их.