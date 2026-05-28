Участник «Времени героев» стал советником по Дальнему Востоку
Выпускник «Времени героев» Сергей Проклов назначен советником генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) – специальным представителем по координации работы территорий опережающего развития (ТОР) в ДФО. Об этом сообщает пресс-служба КРДВ. Его наставником во время стажировки выступил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Проклов родился в Амурской области, является коренным дальневосточником. Местом своей стажировки в рамках программы он выбрал Минвостокразвития. По словам Проклова, стажировка дала возможность на практике познакомиться с работой органов власти разных уровней, сравнить особенности управления, встретиться с ведущими инвесторами ДФО. За боевые заслуги он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени, медалью Суворова.
«Эта работа – стратегический приоритет в развитии нашей страны, определенный президентом России. Программа «Время героев» и стажировка помогли мне понять, как именно применить мой опыт службы, чтобы включиться в эту работу в новом качестве», – сказал Проклов.
В мае 2024 г. Проклов стал одним из 83 участников первого потока программы «Время героев», которую президент Владимир Путин инициировал в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. Тогда из 21 000 заявок были отобраны 83 человека, 20 из которых уже получили новые посты. В мае 2025 г. участником второго потока программы стал Павел Гречко, назначенный главным федеральным инспектором по Ростовской области. В мае на встрече с выпускниками первого потока Путин подчеркнул, что именно участники спецоперации должны составить «костяк будущих управленцев», став «солью земли русской».