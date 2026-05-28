CNY Бирж.10,425-0,48%ARSA7,25+2,4%VEON-RX57,40%IMOEX2 581,4-0,34%RTSI1 146,94-0,34%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,91+0,13%
Участник «Времени героев» стал советником по Дальнему Востоку

Выпускник «Времени героев» Сергей Проклов назначен советником генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) – специальным представителем по координации работы территорий опережающего развития (ТОР) в ДФО. Об этом сообщает пресс-служба КРДВ. Его наставником во время стажировки выступил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Проклов родился в Амурской области, является коренным дальневосточником. Местом своей стажировки в рамках программы он выбрал Минвостокразвития. По словам Проклова, стажировка дала возможность на практике познакомиться с работой органов власти разных уровней, сравнить особенности управления, встретиться с ведущими инвесторами ДФО. За боевые заслуги он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени, медалью Суворова.

«Эта работа – стратегический приоритет в развитии нашей страны, определенный президентом России. Программа «Время героев» и стажировка помогли мне понять, как именно применить мой опыт службы, чтобы включиться в эту работу в новом качестве», – сказал Проклов.

В мае 2024 г. Проклов стал одним из 83 участников первого потока программы «Время героев», которую президент Владимир Путин инициировал в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. Тогда из 21 000 заявок были отобраны 83 человека, 20 из которых уже получили новые посты. В мае 2025 г. участником второго потока программы стал Павел Гречко, назначенный главным федеральным инспектором по Ростовской области. В мае на встрече с выпускниками первого потока Путин подчеркнул, что именно участники спецоперации должны составить «костяк будущих управленцев», став «солью земли русской».

