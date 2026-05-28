Участник «Времени героев» стал советником по Дальнему Востоку

В мае 2024 г. Проклов стал одним из 83 участников первого потока программы «Время героев», которую президент Владимир Путин инициировал в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. Тогда из 21 000 заявок были отобраны 83 человека, 20 из которых уже получили новые посты. В мае 2025 г. участником второго потока программы стал Павел Гречко, назначенный главным федеральным инспектором по Ростовской области. В мае на встрече с выпускниками первого потока Путин подчеркнул, что именно участники спецоперации должны составить «костяк будущих управленцев», став «солью земли русской».