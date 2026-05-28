Власти Бангладеш не дали принести «Дональда Трампа» в жертву на Курбан-байрам
Властям Бангладеш удалось спасти буйвола-альбиноса по кличке Дональд Трамп, которого хотели принести в жертву на Курбан-байрам, сообщила газета The Independent.
«Министр внутренних дел Салахуддин Ахмед распорядился пощадить буйвола, вернуть деньги покупателю и перевезти животное в национальный зоопарк в Дакке», – отметило издание.
Уточняется, что правительство и глава МВД Бангладеш Салахуддин Ахмед вмешались в судьбу животного на фоне общественного интереса и вирусных видео с буйволом, «который напоминает президента США Дональда Трампа».
До того как буйвола спасли, хозяин уже продал его для празднования. Животное находилось на ферме в Нараянгандже и весило 700 кг. Люди приезжали к нему сделать селфи. Кличку «Трамп» придумал младший брат владельца буйвола Зии Уддина Мридхи.