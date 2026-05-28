CNY Бирж.10,425-0,48%ARSA7,25+2,4%VEON-RX57,40%IMOEX2 582,04-0,32%RTSI1 147,23-0,32%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,91+0,13%
Главная / Политика /

Власти Бангладеш не дали принести «Дональда Трампа» в жертву на Курбан-байрам

Nazrul Islam/dpa via Reuters Connect
Властям Бангладеш удалось спасти буйвола-альбиноса по кличке Дональд Трамп, которого хотели принести в жертву на Курбан-байрам, сообщила газета The Independent.

«Министр внутренних дел Салахуддин Ахмед распорядился пощадить буйвола, вернуть деньги покупателю и перевезти животное в национальный зоопарк в Дакке», – отметило издание.

Уточняется, что правительство и глава МВД Бангладеш Салахуддин Ахмед вмешались в судьбу животного на фоне общественного интереса и вирусных видео с буйволом, «который напоминает президента США Дональда Трампа».

До того как буйвола спасли, хозяин уже продал его для празднования. Животное находилось на ферме в Нараянгандже и весило 700 кг. Люди приезжали к нему сделать селфи. Кличку «Трамп» придумал младший брат владельца буйвола Зии Уддина Мридхи.

