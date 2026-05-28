Шойгу: доступ к Starlink должен регулироваться государством
Доступ к системам спутниковой связи, таким как Starlink, должен контролироваться государством, в противном случае это создает угрозы для внутренней безопасности. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в кулуарах Международного форума по безопасности.
«Это должна быть регулируемая и управляемая история со стороны государства. Потому это тоже вопрос безопасности, внутренней безопасности государства, когда к вам в дом, без вашего разрешения могут зайти и делать, все что хочется», – заявил Шойгу журналистам.
В качестве примера он привел события в Иране, где, по его словам, «сначала появились нелегально приемные станции Starlink, а потом поднимались миллионы людей, которые получали неограниченный доступ к ним».
В мае 2026 г. на форуме по безопасности Шойгу указал, что западные страны поставляют Украине спутниковое оборудование, что создает дополнительные угрозы. При этом он подчеркнул, что Россия последовательно выступает за международное регулирование низкоорбитальных спутниковых систем.
В марте 2026 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва добивается выработки правовых норм для таких систем, как Starlink, подчеркнув необходимость уважать суверенитет государств, на территории которых они работают. В феврале 2026 г. The Wall Street Journal сообщила, что США тайно передали иранским протестующим около 6000 терминалов Starlink для обхода блокировок интернета. В Иране действует запрет на использование этих устройств, а власти активно борются с их незаконным распространением.