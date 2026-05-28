Шойгу: доступ к Starlink должен регулироваться государством

В марте 2026 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва добивается выработки правовых норм для таких систем, как Starlink, подчеркнув необходимость уважать суверенитет государств, на территории которых они работают. В феврале 2026 г. The Wall Street Journal сообщила, что США тайно передали иранским протестующим около 6000 терминалов Starlink для обхода блокировок интернета. В Иране действует запрет на использование этих устройств, а власти активно борются с их незаконным распространением.