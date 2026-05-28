Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,457-0,17%ARSA7,27+2,68%UTAR10,1-0,59%IMOEX2 582,47-0,3%RTSI1 139,86-0,96%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,9+0,13%
Главная / Политика /

ООН планирует сократить руководящие должности

Ведомости

ООН планирует сократить и упразднить часть руководящих должностей в ближайшие два года в рамках масштабной реформы организации. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.

По словам Гутерриша, реформы необходимы на фоне финансового кризиса, вызванного в том числе задолженностью стран-членов по взносам, включая США.

Глава ООН сообщил, что в рамках программы UN80 уже удалось сократить бюджет на 2026 г. и перевести более 2000 рабочих мест из дорогих городов, таких как Женева и Нью-Йорк, в более дешевые регионы. Он добавил, что бюджет на 2027 г. будет предусматривать сокращение управленческих уровней и начало уменьшения числа высокопоставленных должностей.

Reuters отмечает, что многие руководящие посты в ООН традиционно считаются закрепленными за крупнейшими державами и рассматриваются как источник политического влияния. Гутерриш также призвал страны-члены поддержать более масштабные реформы, включая объединение или закрытие отдельных агентств организации.

Читайте также:В чем Россия видит признаки многополярного мира
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте