ООН планирует сократить руководящие должности

Глава ООН сообщил, что в рамках программы UN80 уже удалось сократить бюджет на 2026 г. и перевести более 2000 рабочих мест из дорогих городов, таких как Женева и Нью-Йорк, в более дешевые регионы. Он добавил, что бюджет на 2027 г. будет предусматривать сокращение управленческих уровней и начало уменьшения числа высокопоставленных должностей.