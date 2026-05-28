ООН планирует сократить руководящие должности

ООН планирует сократить и упразднить часть руководящих должностей в ближайшие два года в рамках масштабной реформы организации. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.
По словам Гутерриша, реформы необходимы на фоне финансового кризиса, вызванного в том числе задолженностью стран-членов по взносам, включая США.
Глава ООН сообщил, что в рамках программы UN80 уже удалось сократить бюджет на 2026 г. и перевести более 2000 рабочих мест из дорогих городов, таких как Женева и Нью-Йорк, в более дешевые регионы. Он добавил, что бюджет на 2027 г. будет предусматривать сокращение управленческих уровней и начало уменьшения числа высокопоставленных должностей.
Reuters отмечает, что многие руководящие посты в ООН традиционно считаются закрепленными за крупнейшими державами и рассматриваются как источник политического влияния. Гутерриш также призвал страны-члены поддержать более масштабные реформы, включая объединение или закрытие отдельных агентств организации.