Путин: у РФ есть конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере ИИ
Россия имеет конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ), развитие которой требует огромного потребления энергии. В стране есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
«Российская Федерация – одна из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», – подчеркнул он.
Путин отметил, что ИИ – это стратегическая технология, ставшая важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности. Он добавил, что российская наука готова к решению задач внедрения ИИ, для этого есть необходимые кадры.
В ходе своего выступления Путин предложил провести в России в 2027 г. встречу на высоком уровне, посвященную развитию суверенных моделей ИИ.
На форуме также выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что страны ЕАЭС планируют принять инициированное Казахстаном заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Главная цель заявления – зафиксировать общие подходы участников союза к цифровизации ключевых отраслей экономики, а также обеспечить безопасное внедрение ИИ с учетом взаимных интересов.