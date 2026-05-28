Путин: у РФ есть конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере ИИ

Россия имеет конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ), развитие которой требует огромного потребления энергии. В стране есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума.