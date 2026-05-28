Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTKM51,25-0,6%CNY Бирж.10,46-0,14%IMOEX2 583,89-0,25%RTSI1 140,49-0,9%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,88+0,13%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: у РФ есть конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере ИИ

Ведомости

Россия имеет конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ), развитие которой требует огромного потребления энергии. В стране есть развитые технологии атомной энергетики и малых электростанций атомной генерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Российская Федерация – одна из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», – подчеркнул он.

Путин отметил, что ИИ – это стратегическая технология, ставшая важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности. Он добавил, что российская наука готова к решению задач внедрения ИИ, для этого есть необходимые кадры.

В ходе своего выступления Путин предложил провести в России в 2027 г. встречу на высоком уровне, посвященную развитию суверенных моделей ИИ.

На форуме также выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что страны ЕАЭС планируют принять инициированное Казахстаном заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Главная цель заявления – зафиксировать общие подходы участников союза к цифровизации ключевых отраслей экономики, а также обеспечить безопасное внедрение ИИ с учетом взаимных интересов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь