Путин предложил провести в России саммит по ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил провести в России в 2027 г. встречу на высоком уровне, посвященную развитию суверенных моделей ИИ. С инициативой президент выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума (ЕАЭС).
«Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды», – заявил Путин.
В феврале Путин создал комиссию по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Отмечалось, что она создается в целях повышения эффективности государственной политики в этом направлении и внедрения подобных технологий в социальной сфере, отраслях экономики и управления.