NYT: Гватемала будет участвовать в операциях против наркокартелей вместе с США
Гватемала согласилась проводить совместные с США военные операции на своей территории против наркокартелей. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
По данным издания, президент Гватемалы Бернардо Аревало на прошлой неделе в телефонном разговоре с министром обороны США Питом Хегсетом согласовал проведение авиаударов и других военных действий против группировок, связанных с наркотрафиком. Операции могут начаться уже в следующем месяце.
Администрация Аревало подтвердила NYT, что Гватемала официально запросила у Пентагона «сотрудничество в операциях под руководством гватемальских сил безопасности против организаций, занимающихся наркотрафиком». Детали договоренностей стороны не раскрывают.
Как отмечает газета, Гватемала станет второй страной региона после Эквадора, разрешившей совместные военные действия США против преступных группировок внутри страны. В Эквадоре американские военные уже помогают местным силам в проведении рейдов и авиаударов по предполагаемым наркокартелям. По информации NYT, следующим государством, которое Пентагон намерен склонить к подобному сотрудничеству, может стать Гондурас.
NYT напоминает, что с сентября прошлого года США наносят удары по лодкам в Карибском море и восточной части Тихого океана в рамках борьбы с наркотрафиком. По подсчетам газеты, было нанесено 59 ударов, в результате которых погибли не менее 196 человек.
Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой были похищены и вывезены в США в ночь на 3 января. Мадуро обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. На судебном заседании в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. 26 марта президент США Дональд Трамп заявлял, что против Мадуро могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.