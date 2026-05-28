США исключили из санкционных списков умерших российских депутатов и сенаторов
США исключили из антироссийских санкционных списков два танкера и 11 физических лиц, включая умерших членов Федерального собрания России. Соответствующая информация опубликована Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Из-под санкций выведены бывший депутат Госдумы Артур Чилингаров, бывший сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев, а также экс-сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова. Кроме того, из санкционных списков исключены танкеры LINDA и LADY D.
В Минфине США пояснили, что всего были удалены 76 устаревших санкционных позиций. Речь идет в том числе об умерших лицах, а также списанных или выведенных из эксплуатации судах. Санкции также отменены в отношении физических и юридических лиц из Колумбии, Испании, Алжира, Мексики, Ирака, Сирии и ряда других стран.
18 мая Вашингтон продлил еще на 30 дней действие лицензии на морские поставки российской нефти. OFAC выпустило генеральную лицензию, которая разрешает поставку и продажу нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля, в обход действующих санкций.