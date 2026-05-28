США исключили из санкционных списков умерших российских депутатов и сенаторов

В Минфине США пояснили, что всего были удалены 76 устаревших санкционных позиций. Речь идет в том числе об умерших лицах, а также списанных или выведенных из эксплуатации судах. Санкции также отменены в отношении физических и юридических лиц из Колумбии, Испании, Алжира, Мексики, Ирака, Сирии и ряда других стран.