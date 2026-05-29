Украинские БПЛА атаковали многоквартирный дом в Волгограде

25 мая МИД РФ сообщил, что Вооруженные силы России намерены наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам. Мера станет ответом на атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. МИД РФ предупредил иностранцев о необходимости как можно скорее покинуть Киев. По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Предупреждение дипломатам покинуть город он назвал совершенно серьезным и осознанным.