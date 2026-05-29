TATN604,7-0,72%CNY Бирж.00%IMOEX2 583,89-0,25%RTSI1 140,49-0,9%RGBI119,09+0,07%RGBITR783,64+0,09%
Политика

Украинские БПЛА атаковали многоквартирный дом в Волгограде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников жилой многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе Волгограда. Предварительно, пострадавших нет, обошлось без пожара, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Дом был атакована по адресу ул. Вершинина, 32. В здании повреждено остекление балконов. По словам главы региона, ночью силы ПВО отражали массированную атаку беспилотников на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.

Ночью в аэропорту Волгограда действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Об их отмене Росавиация сообщила в 5:55 в своем Telegram-канале.

25 мая МИД РФ сообщил, что Вооруженные силы России намерены наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам. Мера станет ответом на атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. МИД РФ предупредил иностранцев о необходимости как можно скорее покинуть Киев. По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Предупреждение дипломатам покинуть город он назвал совершенно серьезным и осознанным.

