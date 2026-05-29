MGNT2 284,5-0,74%CNY Бирж.00%IMOEX2 583,89-0,25%RTSI1 140,49-0,9%RGBI119,09+0,07%RGBITR783,64+0,09%
Силы ПВО сбили 208 украинских беспилотников над регионами России

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 208 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены с 20:00 мск 28 мая до 7:00 мск 29 мая, сообщает Минобороны РФ.

Российские военные поразили воздушные цели в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

Массовой атаке украинских БПЛА подверглась Ярославская область. По словам губернатора Михаила Евраева, большинство беспилотников сбиты, но зафиксировано попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Пожар ликвидируют специальные службы, пострадавших нет.

Над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили над регионом более 80 беспилотников. Атакам подверглись Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский районы. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал об атаке украинских беспилотников на жилой многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе облцентра. Предварительно, пострадавших нет, обошлось без пожара. Повреждено остекление балконов.

Вечером 28 мая и ночью 29-го Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда, Саратова («Гагарин»), Калуги («Грабцево»), Геленджика, Ярославля и московского «Шереметьево».

