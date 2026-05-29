Силы ПВО сбили 208 украинских беспилотников над регионами России

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили над регионом более 80 беспилотников. Атакам подверглись Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский районы. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Кроме того, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал об атаке украинских беспилотников на жилой многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе облцентра. Предварительно, пострадавших нет, обошлось без пожара. Повреждено остекление балконов.