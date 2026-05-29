Над Ростовской областью сбили более 80 беспилотников
Силы ПВО сбили над Ростовской областью свыше 80 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Были атакованы Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский районы области. По словам Слюсаря, данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что украинские беспилотники атаковали жилой многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе облцентра. Предварительно, пострадавших нет, обошлось без пожара. В здании повреждено остекление балконов.
25 мая МИД предупредил, что Вооруженные силы России намерены наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам. Мера станет ответной реакцией на атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске.