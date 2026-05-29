Песков: Ереван еще не отреагировал на решение ограничить ввоз овощей из Армении
Ереван еще не отреагировал на решение России ограничить ввоз некоторых овощей из Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не приходила», – сказал он журналистам в ответ на вопрос, была ли реакция со стороны Армении.
Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Причиной названы участившиеся нарушения фитосанитарных норм.
С начала года при ввозе армянской плодоовощной продукции выявлен уже 181 случай заражения карантинными объектами, говорится в сообщении ведомства. Инспекция Россельхознадзора 21–27 мая подтвердила систематические нарушения в тепличных комплексах. Армянское компетентное ведомство не приняло мер по ранее выявленным нарушениям.