Политика

Между Москвой и Душанбе возобновят прямые поезда

Ведомости

Прямой пассажирский поезд между Москвой и Душанбе вновь начнет курсировать с 21 июня. Об этом сообщили в РЖД.

Железнодорожное сообщение по этому маршруту было приостановлено в 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Теперь поезд будет ходить один раз в две недели. Время в пути составит около четырех суток. Маршрут пройдет по территории Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России.

«В составе поезда плацкартные и купейные вагоны», – сообщили в РЖД.

Поезд №423/424 формирования ГУП «Рохи Охани Точикистон» будет отправляться из Душанбе по воскресеньям в 3:25 по местному времени и прибывать на Павелецкий вокзал по средам в 22:08 мск. Из Москвы состав начнет курсировать с 25 июня. Отправление с Павелецкого вокзала запланировано по четвергам в 6:05 мск, прибытие в Душанбе – по понедельникам в 2:48 по местному времени.

Сейчас между Россией и Таджикистаном курсируют три поезда: Куляб – Волжский, Душанбе – Волжский и Худжанд – Волжский. Все они ходят один раз в неделю.

2 апреля также сообщалось, что между Россией и Белоруссией запустили первые пригородные электропоезда. Тогда движение открылось по маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск.

