Путин: почти все расчеты в ЕАЭС идут в нацвалютах
Практически все расчеты между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проводятся в национальных валютах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
«Таким образом взаимные экспортные и импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках», – сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»).
28 мая после подписания с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств Путин заявил, что практически все расчеты между двумя странами проводятся в национальных валютах.