В рамках соглашения с ЕС для Венгрии разблокируют 16,4 млрд евро
Венгрия договорилась с Евросоюзом (ЕС) о разблокировке 16,4 млрд евро замороженных ранее средств. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, пишет газета The Guardian.
По словам главы правительства, переговоры с представителями ЕС продолжались всю ночь и утром 29 мая, а венгерская сторона «боролась за каждый евроцент». «Это около 13% государственного бюджета Венгрии, поэтому можно представить, о каких суммах идет речь», – отметил Мадьяр.
В феврале Politico писало, что Венгрию могут обязать вернуть Евросоюзу 10 млрд евро, размороженных Европейской комиссией в 2023 г. Речь идет о средствах, которые Еврокомиссия разблокировала для Будапешта в декабре 2023 г. после их заморозки из-за претензий к соблюдению принципов верховенства права. Европейский парламент оспорил это решение, заявив, что комиссия нарушила собственные правила.