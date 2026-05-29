В рамках соглашения с ЕС для Венгрии разблокируют 16,4 млрд евро

В феврале Politico писало, что Венгрию могут обязать вернуть Евросоюзу 10 млрд евро, размороженных Европейской комиссией в 2023 г. Речь идет о средствах, которые Еврокомиссия разблокировала для Будапешта в декабре 2023 г. после их заморозки из-за претензий к соблюдению принципов верховенства права. Европейский парламент оспорил это решение, заявив, что комиссия нарушила собственные правила.