Путин: РФ передала на экспертизу в США атаковавшие резиденцию на Валдае дроны

В ходе пресс-конференции Путин подчеркнул, что только что узнал об инциденте с якобы российскими беспилотниками в Румынии. Он объяснил, что первая реакция Евросоюза на любой беспилотник состоит в том, чтобы назвать его российским. В связи с этим президент заявил о необходимости экспертизы.