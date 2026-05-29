Путин: РФ передала на экспертизу в США атаковавшие резиденцию на Валдае дроны
Россия передавала США сведения, а также отправляла на экспертизу обломки дронов, которые пытались атаковать резиденцию президента РФ в декабре 2025 г. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в ходе общения с журналистами по итогам государственного визита в Казахстан.
«Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование и только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – сравнил глава государства передачу Россией дронов для экспертизы в США с ситуацией, которая произошла в Румынии.
В ходе пресс-конференции Путин подчеркнул, что только что узнал об инциденте с якобы российскими беспилотниками в Румынии. Он объяснил, что первая реакция Евросоюза на любой беспилотник состоит в том, чтобы назвать его российским. В связи с этим президент заявил о необходимости экспертизы.
29 мая румынские власти сообщили, что в Галаце беспилотник неизвестного происхождения врезался в крышу 10-этажного жилого дома. В результате произошло возгорание, пострадали два человека. Reuters писал, что этот инцидент стал первым случаем, когда БПЛА попал в густонаселенный район Румынии и привел к появлению пострадавших.
Об атаке украинских БПЛА на резиденцию президента РФ в Новгородской области стало известно 29 декабря. 31 декабря Минобороны РФ раскрыло подробности атаки. По данным ведомства, украинские беспилотники вылетели с территории Сумской и Черниговской областей. Удар планировался с нескольких направлений – 91 дрон был уничтожен над Брянской, Смоленской и Новгородской областями.