В Гане приняли закон о запрете ЛГБТ

Парламент Ганы принял законопроект, согласно которому в стране будет запрещено ЛГБТ-движение (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также его пропаганда, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, законопроект о сексуальных правах человека и семейных ценностях предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет для представителей ЛГБТ. В документе отмечается, что каждый, кто знает, что кто-либо из его знакомых относит себя к этому движению, должен сообщить об этом властям.

Агентство напомнило, что этот законопроект уже был принят законодателями Ганы в 2024 г., однако вызвал серьезные юридические разногласия. В итоге он не вступил в силу, но в феврале документ вновь внесли на рассмотрение парламента.

В России также действует запрет на пропаганду ЛГБТ и чайлдфри. В Белоруссии его ввели 15 апреля 2026 г., закон подписал президент республики Александр Лукашенко. Документ предусматривает штрафы до 900 белорусских рублей (23 700 руб.), а в случае, если такие действия направлены на несовершеннолетних, – до 1350 рублей (35 600 руб.) или административный арест.

