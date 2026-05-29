Минсельхоз Грузии изучит хранилище вин с коллекциями Наполеона и Сталина

В октябре 2025 г. Россия ввезла 6500 т вина из Грузии, что на 10% больше в месячном выражении и стало максимальным уровнем покупок с апреля 2024 г. (13 000 т). Стоимость импорта в тот период выросла до $19 млн по сравнению с $16,9 млн в сентябре.