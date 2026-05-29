SVCB11,95+0,55%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,87-0,12%RGBITR782,22-0,09%
Политика

Минсельхоз Грузии изучит хранилище вин с коллекциями Наполеона и Сталина

Ведомости

Минсельхоз Грузии начнет изучать уникальную энотеку тбилисского «Винного завода №1», в которой хранится вино из коллекций императора Франции Наполеона I Бонапарта и главы СССР Иосифа Сталина, сообщило ведомство.

«Это уникальное пространство хранит вина и спиртные напитки, выдержка которых насчитывает более двух веков <...>. Сегодня мы являемся свидетелями того процесса, который определит Грузию в центре международного внимания в качестве носителя уникальной винной культуры», – заявил глава минсельхоза страны Давид Сонгулашвили.

Ведомство отметило, что на «Винном заводе №1» хранятся около 20 000 коллекционных бутылок вина. В хранилище находятся как грузинские, так и зарубежные вина премиум-класса. 

В октябре 2025 г. Россия ввезла 6500 т вина из Грузии, что на 10% больше в месячном выражении и стало максимальным уровнем покупок с апреля 2024 г. (13 000 т). Стоимость импорта в тот период выросла до $19 млн по сравнению с $16,9 млн в сентябре.

