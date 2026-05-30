За ночь над регионами сбили 127 украинских беспилотников

В порту Таганрога из-за атаки БПЛА произошел пожар на танкере и в резервуаре с топливом, а также в здании на территории. Возгорание на объектах уже ликвидировано, уточнили утром власти. «Утечки мазута не зафиксировано. Пострадавших нет», – написал глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Всего Ростовскую область атаковали почти полсотни БПЛА, отметил он.