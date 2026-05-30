За ночь над регионами сбили 127 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны.
Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским морем.
В порту Таганрога из-за атаки БПЛА произошел пожар на танкере и в резервуаре с топливом, а также в здании на территории. Возгорание на объектах уже ликвидировано, уточнили утром власти. «Утечки мазута не зафиксировано. Пострадавших нет», – написал глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Всего Ростовскую область атаковали почти полсотни БПЛА, отметил он.