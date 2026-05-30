Лошади сбежали с репетиции парада в Риме, ранены четыре человека

В июле 2025 г. в Париже во время военного парада в честь Дня взятия Бастилии одно животное решило покинуть строй и сбежало, другая лошадь упала вместе с наездником. Инциденты произошли во время прохождения конных войск по Елисейским полям. Никто серьезно не пострадал.