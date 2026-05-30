Лошади сбежали с репетиции парада в Риме, ранены четыре человека
Несколько лошадей сорвались с места после взрыва пиротехники во время подготовки к параду ко Дню республики в Риме, пострадали четыре человека. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По данным издания, ночью животные вырвались из комплекса Терм Каракаллы, где проходят репетиции торжественного парада на проспекте Императорских форумов. В результате инцидента травмы получили трое военнослужащих и сотрудница полиции, пытавшиеся остановить испуганных лошадей.
Всего, по информации газеты, пострадали около 15 животных, однако серьезных повреждений у них не зафиксировано. Также были повреждены несколько автомобилей, находившихся поблизости. Правоохранительные органы расследуют инцидент.
В июле 2025 г. в Париже во время военного парада в честь Дня взятия Бастилии одно животное решило покинуть строй и сбежало, другая лошадь упала вместе с наездником. Инциденты произошли во время прохождения конных войск по Елисейским полям. Никто серьезно не пострадал.