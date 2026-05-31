В Саратовской области беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры

В ночь на 31 мая Саратовская область столкнулась с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, опубликованной губернатором Романом Бусаргиным, в результате налета был нанесен ущерб нескольким объектам гражданской инфраструктуры.

Глава региона в своем Telegram-канале не уточнил, какие именно сооружения пострадали и где расположены места происшествий. Он подчеркнул, что, по первичным данным, жертв среди населения нет. На местах падения дронов развернули работу оперативные службы.

Сигнал об угрозе атаки БПЛА был объявлен Бусаргиным в 2:49 мск. Опасность новых ударов беспилотников сохраняется. С 1:23 аэропорт Саратова временно прекратил прием воздушных судов, сообщила Росавиация.

В предыдущие сутки средства ПВО перехватили и сбили 10 управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд американских РСЗО HIMARS, а также 352 беспилотника самолетного типа.

