Силы ПВО за сутки сбили 352 украинских БПЛА и 10 авиабомб
Средства ПВО за сутки перехватили и сбили 10 управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд американских РСЗО HIMARS, а также 352 беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили позиции украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Российские военные нанесли массированный удар по украинским военным аэродромам, энергообъектам, топливной и транспортной инфраструктуре, которые использовались ВСУ. В Минобороны РФ заявили, что это ответ на атаки Киева по гражданским объектам в России. Все цели поражены.
За ночь российские ПВО сбили 127 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. В порту Таганрога после атаки дрона загорелись танкер, резервуар с топливом и здание.