CNY Бирж.10,487+0,26%USBN0,143+0,07%UTAR9,850%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,91+0,05%RGBITR783,26+0,14%
Политика

Силы ПВО за сутки сбили 352 украинских БПЛА и 10 авиабомб

Ведомости

Средства ПВО за сутки перехватили и сбили 10 управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд американских РСЗО HIMARS, а также 352 беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили позиции украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Российские военные нанесли массированный удар по украинским военным аэродромам, энергообъектам, топливной и транспортной инфраструктуре, которые использовались ВСУ. В Минобороны РФ заявили, что это ответ на атаки Киева по гражданским объектам в России. Все цели поражены.

За ночь российские ПВО сбили 127 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. В порту Таганрога после атаки дрона загорелись танкер, резервуар с топливом и здание.

