Трамп заявил о максимальных баллах за когнитивный тест во время медосмотра

CNN со ссылкой на медицинское заключение по итогам майского обследования писал, что Трамп находится в «отличном состоянии здоровья», однако врач Белого дома рекомендовал ему снизить вес и увеличить физическую активность. Во время обследования была зафиксирована незначительная отечность голени, при этом состояние улучшилось по сравнению с предыдущим годом. Врач сообщил, что электрокардиограмма с использованием искусственного интеллекта показала «возраст сердца примерно на 14 лет меньше хронологического».