Трамп заявил о максимальных баллах за когнитивный тест во время медосмотра
Президент США Дональд Трамп заявил, что результаты его медицинского обследования, проведенного в Военно-медицинском центре Уолтера Рида, оказались чрезвычайно хорошими. В своем сообщении в Truth Social он подчеркнул, что, в отличие от других американских президентов, ни один из которых не проходил одобренный когнитивный тест высокой сложности, он набрал идеальные 30 баллов из 30, что считается признаком «чрезвычайного интеллекта».
По словам Трампа, это его четвертый подобный тест и во всех случаях результат был идеальным, что соответствует 120 правильным ответам на 120 заданных вопросов. Он отметил, что очень редко кто-либо получает высший балл, особенно четыре раза подряд.
Трамп также предложил, чтобы все кандидаты на пост президента и вице-президента были обязаны пройти когнитивные тесты высокой сложности, призвав конгресс и демократов потребовать этого. Он задался риторическим вопросом, действительно ли демократы удивлены его показателями.
CNN со ссылкой на медицинское заключение по итогам майского обследования писал, что Трамп находится в «отличном состоянии здоровья», однако врач Белого дома рекомендовал ему снизить вес и увеличить физическую активность. Во время обследования была зафиксирована незначительная отечность голени, при этом состояние улучшилось по сравнению с предыдущим годом. Врач сообщил, что электрокардиограмма с использованием искусственного интеллекта показала «возраст сердца примерно на 14 лет меньше хронологического».