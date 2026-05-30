CNN: врач Трампа рекомендовал ему похудеть и заниматься спортом
Президент США Дональд Трамп находится в «отличном состоянии здоровья», однако врач Белого дома рекомендовал ему снизить вес и увеличить физическую активность. Об этом сообщил CNN со ссылкой на медицинское заключение по итогам майского обследования.
Согласно записке врача Белого дома Шона Барбабеллы, у Трампа хорошие показатели работы сердечно-сосудистой, дыхательной, неврологической систем. «Когнитивные и физические способности превосходны. Он полностью пригоден для выполнения всех обязанностей главнокомандующего и главы государства», – отмечается в документе.
При этом медик рекомендовал прием аспирина в низкой дозировке. В медицинском отчете также приводятся данные о параметрах здоровья президента: рост составляет 190 см, вес – около 108 кг.
Отмечается, что во время обследования была зафиксирована незначительная отечность голени, при этом состояние улучшилось по сравнению с предыдущим годом. Врач сообщил, что электрокардиограмма с использованием искусственного интеллекта показала «возраст сердца примерно на 14 лет меньше хронологического».
Трамп также прошел когнитивное тестирование, по результатам которого набрал максимальные 30 баллов из 30.
Президент США 26 мая сообщил, что прошел плановое медицинское обследование, по итогам которого врачи не выявили у него проблем со здоровьем. Белый дом сообщал, что Трампу проведут профилактические медицинские и стоматологические обследования в преддверии его 80-летия.