Политика

ВСУ нанесли удар по заправкам и жилым домам Энергодара

Ведомости

Вооруженные силы Украины наносят удары по городу Энергодару, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину. Атаки продолжаются с ночи. Несколько попаданий зафиксировали по зданию городской администрации, жилым домам, припаркованным во дворах автомобилям, по въезду в город и району автозаправочных станций.

Безопасность эксплуатации ЗАЭС не нарушена. Информации о пострадавших нет.

30 мая ВСУ ударили беспилотником по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о серьезной обеспокоенности из-за атаки беспилотника на Запорожскую АЭС. Он отметил, что атака угрожает семи опорам ядерной безопасности и пяти принципам защиты ЗАЭС, согласно которым нельзя атаковать станцию или вести огонь с ее территории.

Группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для обследования пострадавшего турбинного здания на месте. 

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ВСУ в очередной раз «переходят границы здравого смысла». Он подчеркнул: дрон, ударивший по машинному залу энергоблока № 6, управлялся по оптоволокну – версия о случайном попадании исключена. По оценке Лихачева, эта атака стала беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли.

