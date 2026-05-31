ВСУ нанесли удар по заправкам и жилым домам Энергодара
Вооруженные силы Украины наносят удары по городу Энергодару, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской АЭС Евгению Яшину. Атаки продолжаются с ночи. Несколько попаданий зафиксировали по зданию городской администрации, жилым домам, припаркованным во дворах автомобилям, по въезду в город и району автозаправочных станций.
Безопасность эксплуатации ЗАЭС не нарушена. Информации о пострадавших нет.
30 мая ВСУ ударили беспилотником по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о серьезной обеспокоенности из-за атаки беспилотника на Запорожскую АЭС. Он отметил, что атака угрожает семи опорам ядерной безопасности и пяти принципам защиты ЗАЭС, согласно которым нельзя атаковать станцию или вести огонь с ее территории.
Группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для обследования пострадавшего турбинного здания на месте.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ВСУ в очередной раз «переходят границы здравого смысла». Он подчеркнул: дрон, ударивший по машинному залу энергоблока № 6, управлялся по оптоволокну – версия о случайном попадании исключена. По оценке Лихачева, эта атака стала беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли.