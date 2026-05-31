ВСУ нанесли удар по заправкам и жилым домам Энергодара

30 мая ВСУ ударили беспилотником по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Пострадавших и критических разрушений нет. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о серьезной обеспокоенности из-за атаки беспилотника на Запорожскую АЭС. Он отметил, что атака угрожает семи опорам ядерной безопасности и пяти принципам защиты ЗАЭС, согласно которым нельзя атаковать станцию или вести огонь с ее территории.