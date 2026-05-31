ВС России поразили цеха производства БПЛА и базы горючего ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по цехам производства и площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале в Max.
В ведомстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией в 143 районах.
28 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен «в любой момент». 18 мая ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины высокоточным оружием по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.