Фото с Путиным стало единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате

Совместный снимок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сделанный во время саммита в Анкоридже в августе 2025 г., попал в эфир телеканала Fox News во время интервью с американским лидером. Фотография висит в отреставрированной Пальмовой комнате Белого дома. В этом же помещении размещены фотографии Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, королем Великобритании Карлом III, а также несколько портретных снимков самого президента США.

Впервые президент США показал этот снимок 4 сентября 2025 г., заявив, что его прислал российский лидер. Уже в январе 2026 г. фотография появилась в вестибюле, соединяющем Западное крыло с жилыми покоями президентской резиденции. В мае 2026 г. Fox News заснял снимок во время экскурсии по обновленному Белому дому для невестки президента – ведущей интервью Лары Трамп. По данным СМИ, это фото с российским президентом оказалось единственным групповым снимком Трампа среди всех размещенных в Пальмовой комнате.

Саммит Путина и Трампа на Аляске прошел 15 августа 2025 г. на военной базе Элмендорф-Ричардсон и продлился около трех часов. Переговоры прошли в формате «три на три» с участием помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы МИД РФ Сергея Лаврова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. Лидеры общались тет-а-тет в лимузине по дороге к месту встречи, а затем в узком составе. Главной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. По итогам саммита Путин назвал переговоры конструктивными и выразил надежду, что достигнутые договоренности станут «опорной точкой» для решения украинской проблемы и восстановления отношений между РФ и США.

