Фото с Путиным стало единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате

Саммит Путина и Трампа на Аляске прошел 15 августа 2025 г. на военной базе Элмендорф-Ричардсон и продлился около трех часов. Переговоры прошли в формате «три на три» с участием помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы МИД РФ Сергея Лаврова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. Лидеры общались тет-а-тет в лимузине по дороге к месту встречи, а затем в узком составе. Главной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта. По итогам саммита Путин назвал переговоры конструктивными и выразил надежду, что достигнутые договоренности станут «опорной точкой» для решения украинской проблемы и восстановления отношений между РФ и США.