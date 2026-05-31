Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%MGTS1 290-1,07%YAKG39,15-1,63%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%RGBITR783,58+0,18%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Баку пройдет первый экономический диалог США и Азербайджана

Ведомости

На полях Бакинской энергетической недели впервые состоится американо-азербайджанский экономический диалог, сообщает госдепартамент США в соцсети X. Мероприятие пройдет 2 июня. Оно организовано совместно министерством экономики Азербайджана и госдепартаментом в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Как сообщается, основными темами диалога станут региональная связанность, торговля, промышленность, транзит, энергетическая безопасность, инвестиции, искусственный интеллект и цифровая инфраструктура. Стороны намерены обсудить конкретные шаги по углублению взаимодействия в этих сферах.

В рамках диалога запланирована специальная сессия с участием представителей деловых кругов США и Азербайджана. Ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве, а также коммерческих соглашений между американскими и азербайджанскими компаниями.

В феврале вице-президент США Джеймс Вэнс и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали хартию о стратегическом партнерстве.

Переговоры властей Азербайджана с американской стороной начались еще до прилета в Баку Вэнса 9 февраля: президент страны Ильхам Алиев тогда принимал делегацию торговой палаты США, которую возглавил Хаш Чокси. Как считает президент Азербайджана, стороны «вступают в новый этап двусторонних отношений, очень многообещающий и активный». В американской делегации были представлены такие компании, как Apple, Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), ExxonMobil, Boeing Global, Visa, Mastercard, J.P. Morgan, Baker Hughes, Honeywell и др.

Усилия США на Южном Кавказе активизировались во время второго срока президента США Дональда Трампа и направлены на то, чтобы осложнить отношения Ирана с Азербайджаном и Арменией, считает эксперт по региону Артур Атаев. Кроме этого, американцы хотят выдавить российское присутствие из Армении – единственной в регионе стране, которая активно сотрудничала с Москвой, в том числе инвестициями в железнодорожной и газотранспортной отраслях.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь