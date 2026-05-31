В Баку пройдет первый экономический диалог США и Азербайджана
На полях Бакинской энергетической недели впервые состоится американо-азербайджанский экономический диалог, сообщает госдепартамент США в соцсети X. Мероприятие пройдет 2 июня. Оно организовано совместно министерством экономики Азербайджана и госдепартаментом в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Как сообщается, основными темами диалога станут региональная связанность, торговля, промышленность, транзит, энергетическая безопасность, инвестиции, искусственный интеллект и цифровая инфраструктура. Стороны намерены обсудить конкретные шаги по углублению взаимодействия в этих сферах.
В рамках диалога запланирована специальная сессия с участием представителей деловых кругов США и Азербайджана. Ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве, а также коммерческих соглашений между американскими и азербайджанскими компаниями.
В феврале вице-президент США Джеймс Вэнс и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали хартию о стратегическом партнерстве.
Переговоры властей Азербайджана с американской стороной начались еще до прилета в Баку Вэнса 9 февраля: президент страны Ильхам Алиев тогда принимал делегацию торговой палаты США, которую возглавил Хаш Чокси. Как считает президент Азербайджана, стороны «вступают в новый этап двусторонних отношений, очень многообещающий и активный». В американской делегации были представлены такие компании, как Apple, Meta
Усилия США на Южном Кавказе активизировались во время второго срока президента США Дональда Трампа и направлены на то, чтобы осложнить отношения Ирана с Азербайджаном и Арменией, считает эксперт по региону Артур Атаев. Кроме этого, американцы хотят выдавить российское присутствие из Армении – единственной в регионе стране, которая активно сотрудничала с Москвой, в том числе инвестициями в железнодорожной и газотранспортной отраслях.