ЕС ищет пути поддержки Euroclear после решения российского суда
Европейский союз начал разрабатывать меры по поддержке клиринговой палаты Euroclear, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Это связано с решением московского суда, которое потенциально позволяет Центральному банку России арестовать ее активы.
Решение российского суда последовало за тем, как ЕС одобрил использование чрезвычайных полномочий для бессрочной заморозки активов российского Центробанка на сумму до 210 млрд евро (около $245 млрд). Большая часть этих средств хранится именно в Euroclear.
В Брюсселе заявляют, что намерены сохранять эти активы замороженными до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине и Россия не выплатит «репарации». Однако, как отмечается, несколько стран - членов ЕС, включая Бельгию, выступили против любых попыток прямой конфискации этих средств.
Иск российского регулятора был полностью удовлетворен 15 мая. В ЦБ пояснили, что сумма включает стоимость заблокированных активов и упущенную выгоду.
Euroclear Bank оспорил в московском Арбитражном суде немедленное взыскание порядка 200 млрд евро по иску Центробанка России. 26 мая Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ постановил немедленно взыскать с Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.).