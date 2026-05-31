Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение спецоперации

Помощнику главы Чечни, секретарю Совета безопасности ЧР Адаму Кадырову вручили медаль «За вклад в проведение специальной военной операции». Об этом сообщил министр по национальной политике и печати республики Ахмед Дудаев.

Награду Кадырову вручил начальник Центра специального назначения Росгвардии генерал-майор Павел Козаев. Как отметил Дудаев, это стало заслуженным признанием его вклада в обеспечение безопасности и поддержку специальной военной операции. Кадыров является куратором Российского университета спецназа имени В.В. Путина, где проходят подготовку добровольцы и бойцы для выполнения задач в зоне СВО.

Адам Кадыров, один из сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, родился в 2007 г. Трудовую деятельность начал в 2023 г. с назначения на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы региона. С апреля 2025 г. занимает должность секретаря Совета безопасности Чечни.

Кадыров имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД.

