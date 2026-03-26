Политика

В Чечне уточнили звание 18-летнего Адама Кадырова

Ведомости

Секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД. Об этом сообщил ТАСС со ссылккой на пресс-секретаря главы региона Ильман Вахидов.

25 марта сообщалось, что на совещании с командирами силовых подразделений Адам Кадыров выступил в погонах майора.

«Это погоны младшего лейтенанта. У него это звание», – пояснил Вахидов.

Кадыров-младший в ходе своего выступления сообщил, что совбезом Чечни проводится «системная работа по координации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности».

Адам Кадыров – один из старших сыновей главы Чечни. Он родился в 2007 г. В 2023 г. он был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики, с апреля 2025 г. занимает должность секретаря совбеза республики.

