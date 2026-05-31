В Грузии обвинили в шпионаже основателя аналога «Бессмертного полка»
В Грузии по обвинению в шпионаже задержаны основатель и руководитель «Евразийского института» Гулбаат Рцхиладзе, а также директор медиа-союза «Евразия» Ираклий Чихладзе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местные СМИ.
Рцхиладзе известен как координатор акций «Бессмертный полк Грузии» и награжден медалью дипломатического представительства РФ в Тбилиси «за сохранение исторической памяти». По версии следствия, он проводил конспиративные встречи с иностранными спецслужбами, передавая им информацию разведывательного характера, а также сотрудничал с разведками двух стран.
Чихладзе, по данным СГБ, через созданные им НКО и медиаплатформы передавал сведения иностранным спецслужбам. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 314 УК Грузии (шпионаж), которая предусматривает наказание от 8 до 12 лет лишения свободы. Подозреваемые вину не признают. Адвокаты отказываются оглашать детали дела, ссылаясь на гриф «государственная тайна», наложенный СГБ на материалы следствия.
9 мая патриотические фестивали и праздничные концерты, организованные международным движением «Победа 9/45» в честь Дня Победы в 14 странах мира, посетили более 600 000 человек. «Победу 9/45» поддержали и в Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдавии, Сербии, Узбекистане и Франции. Там состоялись акции, шествия и концертные программы.