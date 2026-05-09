Фестивали движения «Победа 9/45» посетили 600 000 человек в 14 странах
Патриотические фестивали и праздничные концерты, организованные международным движением «Победа 9/45» в честь Дня Победы в 14 странах мира, посетили более 600 000 человек. Об этом сообщили в АНО «Евразия».
В Бишкеке в парке «Евразия» развернулся масштабный фестиваль. В Караколе в Киргизии праздничные мероприятия начались с шествия «Бессмертного полка». На центральной площади состоялся концерт с участием Николая Баскова, групп «Любэ» и «Блестящие». В китайском Даляне прошла церемония возложения цветов к монументу на территории Советского воинского кладбища. Участники мероприятия прошли колонной по территории мемориала. Отдельной частью программы стали мероприятия на борту учебного фрегата «Паллада».
Акции памяти пошли и в Ереване. После шествия «Бессмертного полка» и возложения цветов прошел праздничный концерт. В Душанбе на площади 800-летия Москвы выступления артистов из России и Таджикистана посетили более 20 000 человек. Завершился вечер праздничным салютом.
В Анкаре в честь 9 мая прошел концерт «С песней к Победе». Для зрителей исполнили композиции «Темная ночь», «Катюша», «Смуглянка», «Нам нужна одна победа», «Алеша», «От героев былых времен» и «День Победы». В Астане выступали духовой оркестр и ансамбль народного танца. В немецком Ахене во время концерта зрителям показали театральные отрывки о войне и памяти поколений.
«Победу 9/45» поддержали и в Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдавии, Сербии, Узбекистане и Франции. Там состоялись акции, шествия и концертные программы.