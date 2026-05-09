Фестивали движения «Победа 9/45» посетили 600 000 человек в 14 странах

В Бишкеке в парке «Евразия» развернулся масштабный фестиваль. В Караколе в Киргизии праздничные мероприятия начались с шествия «Бессмертного полка». На центральной площади состоялся концерт с участием Николая Баскова, групп «Любэ» и «Блестящие». В китайском Даляне прошла церемония возложения цветов к монументу на территории Советского воинского кладбища. Участники мероприятия прошли колонной по территории мемориала. Отдельной частью программы стали мероприятия на борту учебного фрегата «Паллада».