Взрыв на складе взрывчатки в Мьянме унес жизни более 45 человек

Ситуация в Мьянме продолжает оставаться крайне напряженной. В апреле 2026 г. СБ ООН принял резолюцию о введении эмбарго на поставки оружия в Мьянму, призвав к прекращению насилия. В марте 2026 г. представители движения «Араканская армия» заявили о контроле над всей границей Мьянмы и Бангладеш, что свидетельствует о расширении зон влияния этнических вооруженных группировок. В январе 2026 г. правительство Мьянмы приговорило 10 депутатов-сторонников свергнутого правительства к смертной казни за поддержку сопротивления. Гражданская война в стране продолжается с 2021 г., когда армия захватила власть.