Взрыв на складе взрывчатки в Мьянме унес жизни более 45 человек
Не менее 45 человек погибли, около 70 получили ранения в результате взрыва на складе с гелигнитом (промышленное взрывчатое вещество) в деревне Каунгтуп на северо-востоке Мьянмы, сообщает Associated Press. Среди погибших – шестеро детей. Взрыв произошел около полудня в воскресенье, 31 мая. По данным спасателей, 74 раненых доставлены в больницу, поисковые работы продолжаются. Власти Китая, граничащего с регионом, подтвердили факт взрыва, отметив, что разрушены десятки жилых домов.
Территория, где произошел взрыв, находится под контролем Армии освобождения таангов (TNLA) – одной из повстанческих групп, борющихся за автономию с центральным правительством Мьянмы. В заявлении TNLA говорится, что гелигнит хранился для использования на горных и каменных карьерах, причина взрыва расследуется. Гелигнит со временем становится нестабильным, особенно при ненадлежащем хранении. Взрыв также нанес ущерб более чем 100 домам, сообщил один из спасателей.
Ситуация в Мьянме продолжает оставаться крайне напряженной. В апреле 2026 г. СБ ООН принял резолюцию о введении эмбарго на поставки оружия в Мьянму, призвав к прекращению насилия. В марте 2026 г. представители движения «Араканская армия» заявили о контроле над всей границей Мьянмы и Бангладеш, что свидетельствует о расширении зон влияния этнических вооруженных группировок. В январе 2026 г. правительство Мьянмы приговорило 10 депутатов-сторонников свергнутого правительства к смертной казни за поддержку сопротивления. Гражданская война в стране продолжается с 2021 г., когда армия захватила власть.
