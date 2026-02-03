Посольство РФ: россиянку освободили из call-центра мошенников в Мьянме

Дипломаты уточнили, что операцию удалось провести благодаря координации посольства, полиции Таиланда и Мьянмы, МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке. Россиянку Мадину Д. доставили в миграционный центр в городе Мьявади, после чего передали таиландской стороне. В ближайшее время она вылетит из Бангкока на родину.