Главная / Общество /

Посольство РФ: россиянку освободили из call-центра мошенников в Мьянме

Ведомости

Гражданку России освободили из мошеннического call-центра в Мьянме у границы с Таиландом. Об этом сообщило российское посольство в Бангкоке.

Дипломаты уточнили, что операцию удалось провести благодаря координации посольства, полиции Таиланда и Мьянмы, МИД Таиланда и посольства Мьянмы в Бангкоке. Россиянку Мадину Д. доставили в миграционный центр в городе Мьявади, после чего передали таиландской стороне. В ближайшее время она вылетит из Бангкока на родину.

В посольстве отметили, что в ряде стран региона действует транснациональная мошенническая сеть, которая вербует иностранцев, обещая работу в Таиланде, а затем незаконно вывозит их в Мьянму, где незаконно удерживает.

«Очень рада вернуться», – сказала освобожденная девушка представителю посольства.

7 октября сообщалось об освобождении другой россиянки, похищенной в Бангкоке и вывезенной в Мьянму для работы в нелегальном call-центре. Она благодарила МИД России за помощь и содействие в возвращении домой.

